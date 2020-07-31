Каждый 8 житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус
По данным Минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 4 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
Помимо этого, с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в двух лабораториях, подведомственных краевому Минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.
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