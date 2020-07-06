← Денежную выплату взамен земельных участков получили 75 многодетных семей Перми
В Перми в аварийном доме обрушился потолок
Подробности в репортаже Максима Пеккера.
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← Денежную выплату взамен земельных участков получили 75 многодетных семей Перми
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Денежную выплату взамен земельных участков получили 75 многодетных семей Перми
В Прикамье разрешили речные круизы
В Перми произошла авария с участием автомобиля ДПС
В Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения COVID-19
Глава региона поручил поддержать Октябрьский городской округ в борьбе с коронавирусом
В Перми водитель без прав сбил троих пешеходов
В Пермском крае начали открывать детские лагеря отдыха
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