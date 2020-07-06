Денежную выплату взамен земельных участков получили 75 многодетных семей Перми

С конца прошлого года многодетные семьи Перми имеют право приобрести земельный участок, расположенный на территории Пермского края, для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.В 2019 году в рамках пилотного проекта возможностью получить денежную выплату взамен земельного участка воспользовались 23 семьи. С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Это значит, что такого рода поддержку каждый год смогут получать по 200 семей. Список получателей единовременной выплаты в этом году сформирован по состоянию на 1 марта. Он размещен на сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Социальная сфера/Социальная политика/Земля для многодетных семей/Предоставление земельных участков».На сегодняшний день уже 75 многодетных семьей получили единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка на общую сумму 18 млн 750 тысяч рублей. Еще 47 семей получат денежные выплаты в июле и августе.Отметим, в этом году за счет выплаты многодетные семьи уже приобрели земельные участки в Перми, Добрянке, Чусовом, а также в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Кунгурском, Нытвенском, Частинском, Кишертском муниципальных районах.С информацией о предоставлении выплаты в этом году можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Социальная сфера/Социальная политика/Земля для многодетных семей». Консультацию по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты многодетные семьи могут получить, обратившись в департамент социальной политики администрации Перми по телефонам 236-12-09, 236-12-75.