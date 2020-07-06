Такой жары в Прикамье не было с августа 2016 года
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Обширные грозовые очаги сформировались над западными и юго-западными районами края. На юго-западе грозы будут наиболее интенсивными и могут сопровождаться градом. Грозовые очаги продвигаются довольно медленно - сейчас они наблюдаются к северо-западу от Перми. Не факт, что они дойдут до Перми. Скорее всего, в одних районах города пройдут дожди, в других будет без осадков. Самые интенсивные грозы пройдут в районе Чайковского и Чернушки. К завтрашнему дню установится сухая погода без осадков. Со вторника по пятницу нас ждет жаркий сухой период, уже в среду днем температура превысит 30-градусную отметку. Самая жаркая погода ожидается на северо-западе края в четверг, на остальной территории в пятницу. В дневные часы температура может подойти к отметкам в 30-34 градуса, что является самыми высокими значениями не только в этом году, но и за последние 4 года. С августа 2016 у нас такой жары не было".
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