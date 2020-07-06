В Прикамье разрешили речные круизы

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Перевозчики, которые приняли решение возобновить деятельность, обязаны придерживаться рекомендаций, установленных Министерством транспорта РФ и Роспотребнадзором РФ. В частности, все участники круиза, включая персонал, ежедневно обязаны проходить температурный контроль, регулярно использовать антисептики, при выходе за пределы судна использовать средства индивидуальной защиты, а по возвращении измерять температуру. Кроме того, везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, а все контактные поверхности необходимо регулярно обрабатывать антисептическими средствами.
Круизы, организуемые пермскими операторами, имеют широкую географию, и включают круизы по рекам Каме, Волге, Ладожскому и Онежскому озерам, Балтийскому, Белому и Черному морям. В 2019 году услугами пермских круизных компаний воспользовались 38755 человек.
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