В Перми произошла авария с участием автомобиля ДПС
Внимание сотрудников полка ДПС Mazda привлекла, поскольку ехала без регистрационного номера, при этом передние стекла были с тонировкой. Водитель не отреагировал на требования остановиться, но его попытка скрыться оказалась неудачной - Mazda столкнулась с автомобилем ДПС.
По информации полиции, водителя автомобиля Mazda до этого трижды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, дважды — за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Автомобиль нарушителя задержан и помещен на спецстоянку. У водителя Mazda констатировали состояние опьянения. Нарушителю назначен административный арест на 11 суток.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения COVID-19
Глава региона поручил поддержать Октябрьский городской округ в борьбе с коронавирусом
В Перми водитель без прав сбил троих пешеходов
В Пермском крае начали открывать детские лагеря отдыха
Пермские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
Пермский аэропорт меняет режим работы
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Пермском крае выявлено 53 новых случая заболевания COVID-19
В перми открылась уличная выставка «Приращение Перми. Век XX»
Дмитрий Махонин встретился в волонтёрами-медиками
Добавить комментарий: