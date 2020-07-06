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В Пермском крае выявлено 53 новых случая заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4017. Ежесуточный прирост больных составил 1.3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 5 июля – 1,0). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.
Из 53 новых инфицированных – 15 мужчин, 38 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
За прошедшие сутки также зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет. Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 84 летальных исхода от COVID-19. Еще 53 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
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