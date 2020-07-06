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Глава региона поручил поддержать Октябрьский городской округ в борьбе с коронавирусом
«В ежедневной статистике мы видим, что число заболевших растет. Давайте поможем властям дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Сделать это можно либо из средств фонда по борьбе с коронавирусом, либо передать часть масок, которые нам поступили из Москвы. В ближайшее время надо отправить в муниципальное образование 2-3 тыс. масок, чтобы волонтеры могли раздать их жителям», – дал поручение Дмитрий Махонин профильному зампреду правительства Сергею Никифорову.
В Октябрьском городском округе выявлено 247 инфицированных COVID-19. Всего в округе более 27 тыс. жителей.
В ближайшее время в Пермский край ожидается поставка 200 тыс. защитных костюмов и 5 млн масок из Москвы. В регион уже поступила первая партия – 15 тысяч защитных одноразовых костюмов. Предполагается, что оставшаяся часть поступит на этой неделе, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
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