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В Перми водитель без прав сбил троих пешеходов
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по ул. Спортивной двигался автомобиль ВАЗ-21124 под управлением местного жителя 1991 года рождения. В районе дома № 1/А при осуществлении поворота водитель допустил наезд на троих пешеходов, которые по предварительной информации двигались по середине проезжей части во встречном направлении.
В результате ДТП мужчина 1959 года рождения, 18-летний молодой человек и 4-летняя девочка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Водитель находился за рулем транспортного средства, не имея на то прав. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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