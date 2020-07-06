В Пермском крае начали открывать детские лагеря отдыха
«Сосновый бор» на Гайве одним из первых принял ребят этим летним сезоном. Противоэпидемические новшества уже с порога. Переступить КПП родители в течение смены уже не смогут, чтобы не занести заразу. Сотрудники будут работать вахтовым методом. Внутри все организовано согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
Андрей Наговицин, главный врач ДОЛ «Сосновый бор»: "Гигиенические обработки всех помещений, размещены фильтры, бактерицидиные установки, чтобы среда фильтровалась. Плюс наши рекомендации внутри отрядов».
До того как отправиться отдыхать дети должны были 3 дня находиться дома, в обсервации. Первые 10 дней в лагере они проведут со своим отрядом. На общие мероприятия их собирать некоторое время не будут. Чтобы сгладить этот нюанс, большое внимание уделили развлекательной и интеллектуальной программе внутри отрядов.
Денис Зубов, организатор-старший вожатый ДОЛ «Сосновый бор»: "Идет огромная нагрузка на вожатых и воспитателей, так как они должны занимать детей 24 часа в сутки. Подготовка была 2 месяца, все было продумано до мелочей».
На первую смену в лагерь приехали больше 400 ребят. Если все пройдет гладко, в связи с поздним открытием в этом лагере возможно сделают и дополнительную, осеннюю, смену. Но это покажет только время.
Владимир Чуварлеев, исполнительный директор ДОЛ «Сосновый бор»: "Планируем сделать 4 смену в сентябре. В период учебного процесса с привлечением сотрудников третьей гимназии, либо по программе дистанционного обучения».
Как заявлено, открывать лагеря планируют каждые 7 дней. Но и это будет зависеть только от готовности и соблюдения всех рекомендаций.
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