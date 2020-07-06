В Пермском крае начали открывать детские лагеря отдыха

В Пермском крае начался заезд детей в лагеря отдыха. Для этого потребовались нешуточные усилия всех заинтересованных сторон: родителей, врачей и сотрудников лагерей.Такую смену лагерь видит впервые: на асфальте нанесена дистанционная разметка, пройти на территорию можно только после измерения температуры.«Сосновый бор» на Гайве одним из первых принял ребят этим летним сезоном. Противоэпидемические новшества уже с порога. Переступить КПП родители в течение смены уже не смогут, чтобы не занести заразу. Сотрудники будут работать вахтовым методом. Внутри все организовано согласно рекомендациям Роспотребнадзора.Андрей Наговицин, главный врач ДОЛ «Сосновый бор»: "Гигиенические обработки всех помещений, размещены фильтры, бактерицидиные установки, чтобы среда фильтровалась. Плюс наши рекомендации внутри отрядов».До того как отправиться отдыхать дети должны были 3 дня находиться дома, в обсервации. Первые 10 дней в лагере они проведут со своим отрядом. На общие мероприятия их собирать некоторое время не будут. Чтобы сгладить этот нюанс, большое внимание уделили развлекательной и интеллектуальной программе внутри отрядов.Денис Зубов, организатор-старший вожатый ДОЛ «Сосновый бор»: "Идет огромная нагрузка на вожатых и воспитателей, так как они должны занимать детей 24 часа в сутки. Подготовка была 2 месяца, все было продумано до мелочей».На первую смену в лагерь приехали больше 400 ребят. Если все пройдет гладко, в связи с поздним открытием в этом лагере возможно сделают и дополнительную, осеннюю, смену. Но это покажет только время.Владимир Чуварлеев, исполнительный директор ДОЛ «Сосновый бор»: "Планируем сделать 4 смену в сентябре. В период учебного процесса с привлечением сотрудников третьей гимназии, либо по программе дистанционного обучения».Как заявлено, открывать лагеря планируют каждые 7 дней. Но и это будет зависеть только от готовности и соблюдения всех рекомендаций.