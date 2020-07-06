Пермские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Макушка лета - мы второй день принимаем Всероссийскую итоговую аттестацию. Сегодня сдают русский язык. Вижу, как дети позитивно настроены. В этом году в Перми около 5 тысяч выпускников этого года сдают 12 экзаменов, русский язык - основной, сдаем в 2 дня. Хочу пожелать хорошей сдачи. У нас умные дети, которые пойдут в высшие учебные заведения и потом будут работать на благо города. Хочется в это верить. Желаю сем сдающим хорошего дня, родителям - не волноваться".
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