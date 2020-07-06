Пермский аэропорт меняет режим работы
"Работа пермского аэропорта будет ограничена. А именно: 6, 11,12,13, 18 и 19 июля с 8.00 до 19.00 аэродром "Большое Савино" будет закрыт для приёма и выпуска воздушных судов, с 8.00 до 17.30 будет ограничен доступ в здание аэровокзала. Данные меры связаны с проведением работ по реконструкции. Пассажирские рейсы, которые не отменяются, будут обслуживаться по расписанию", - сообщил пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь" Евгений Кузнецов.
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