В Пермском крае выявлено 53 новых случая заболевания COVID-19
Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 3964. Ежесуточный прирост больных составил 1.4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения COVID-19 в крае. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 4 июля – 1,0).
За последние сутки выписан один пациент, обще количество выписанных на сегодняшний день составляет 2927 человек.
Из 53 новых инфицированных – 15 мужчин, 36 женщин и 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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