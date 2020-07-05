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В перми открылась уличная выставка «Приращение Перми. Век XX»
Именно в ХХ веке краевая столица Прикамья претерпела самые серьезные изменения, как в пространстве, так и в облике: город стал миллионником, соединились разные территории Перми. Участники экспозиции смогут оценить искусство фотографии, которое сохранило многочисленные моменты из прошлого.
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