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Дмитрий Махонин встретился в волонтёрами-медиками
В период самоизоляции студенты и выпускники ПГМУ стали одними из первых, кто пришел на помощь врачам и жителям Прикамья. Почти 450 будущих докторов вызвались добровольцами в этот непростой для всех период. 233 человека (156 студентов, 71 ординатор и 6 аспирантов) устроились на работу в «красные зоны» инфекционных отделений, где лечили зараженных коронавирусной инфекцией. Еще 226 человек (223 студента и 3 ординатора) оказались на передовой волонтерского движения, доставляя пермякам группы риска продукты и лекарства.
Дмитрий Махонин: «Период, который мы все сейчас переживаем, доказывает, что профессия врача очень важна. Здоровье – главная ценность в жизни любого человека. На вас лежит большая ответственность. Быть врачом – значит, иметь особый склад характера, ума, надо быть терпеливым и мужественным человеком. Я наблюдал за вашим трудом в ковидных отделениях со стороны и очень переживал. Большое спасибо всем вам за работу! Мы, конечно, все хотим, чтобы вы остались жить и лечить людей в Пермском крае. От всей души желаю успехов на вашем нелегком поприще!».
Среди получивших благодарственные письма не только уроженцы Пермского края и Российской Федерации. Руку помощи пермякам протянули студенты 6 курса Владлен Усманов из Узбекистана, Дониер Асоев из Таджикистана, Венугопал Абхишек из Индии. В борьбе с COVID-19 помогала студентка 4 курса Ксения Мякишева (г. Татарск Новосибирской области), выпускник медакадемии Павел Кузнецов (с. Внуково Республики Крым).
Благодарственные письма от главы Прикамья были также вручены ординаторам: Алексею Гендлеру (Березники), Анастасии Зацепуриной (д. Мазоевка Кишертского района), Варваре Фурть (п. Тупрунка Кировской области) и Алексею Вронскому (Нытва).
В ходе встречи Дмитрий Махонин поблагодарил ректора медуниверситета Ирину Корюкину за подготовку ребят, без помощи которых бороться с наплывом больных врачам было бы намного труднее.
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