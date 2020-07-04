Дмитрий Махонин и Альберт Демченко провели рабочую встречу

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу​ с членом Федерации санного спорта России, трехкратным вице-чемпионом​ Олимпийских игр Альбертом Демченко, на которой скорректировали планы по развитию санного спорта в Прикамье, - рассказали в краевом правительстве. В частности, стороны обсудили дальнейшую реализацию проекта по строительству санно-бобслейной трассы с искусственным замораживанием льда на базе спортивной школы «Огонек» в Чусовом.В связи с распространением COVID-19 в Прикамье, сроки начала строительства будут пересмотрены. Планировалось, что оно начнется в текущем году, сейчас рассматривается период с 2020 по 2024 г.На встрече также обсудили дальнейший формат проектирования спортивного комплекса и стоимость объекта. В настоящее время рассматривается два варианта строительства.​ Первый – трасса для тренировки саночников и бобслеистов. Отраслевое задание уже разработано, подсчитывается его ориентировочная стоимость. Второй – трасса, рассчитанная на сани, скелетон и бобслей. На сегодняшний день в России таких всего две: в Парамоново, Московской области (не действует) и Сочи. Предварительная стоимость нового комплекса для трех видов спорта оценивается в 5,6 млрд руб.Для строительства санно-бобслейной трассы в Чусовом в краевом​ бюджете предусмотрено 2,8 млрд руб.​ Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования.Новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской санно-бобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.Планируется, что в Чусовом появится спорткомплекс международного уровня,​ на котором разместится несколько объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью повторит рельеф действующей, ее длина составит более 1,6 тыс. м.