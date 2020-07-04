Дмитрий Махонин и Альберт Демченко провели рабочую встречу
В связи с распространением COVID-19 в Прикамье, сроки начала строительства будут пересмотрены. Планировалось, что оно начнется в текущем году, сейчас рассматривается период с 2020 по 2024 г.
На встрече также обсудили дальнейший формат проектирования спортивного комплекса и стоимость объекта. В настоящее время рассматривается два варианта строительства. Первый – трасса для тренировки саночников и бобслеистов. Отраслевое задание уже разработано, подсчитывается его ориентировочная стоимость. Второй – трасса, рассчитанная на сани, скелетон и бобслей. На сегодняшний день в России таких всего две: в Парамоново, Московской области (не действует) и Сочи. Предварительная стоимость нового комплекса для трех видов спорта оценивается в 5,6 млрд руб.
Для строительства санно-бобслейной трассы в Чусовом в краевом бюджете предусмотрено 2,8 млрд руб. Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования.
Новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской санно-бобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.
Планируется, что в Чусовом появится спорткомплекс международного уровня, на котором разместится несколько объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью повторит рельеф действующей, ее длина составит более 1,6 тыс. м.
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