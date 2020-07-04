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18-летний житель Гайнского района обокрал школу
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что неизвестный, воспользовавшись отсутствием сторожа в учебном заведении, решил незаконно проникнуть в школу через дверь запасного выхода. Злоумышленник беспрепятственно проник внутрь помещения и похитил 3 ноутбука с зарядными устройствами из учебных классов. Через неделю вернулся и таким же способом украл еще два компьютера. Ущерб составил более 98 тысяч рублей. Спустя неделю сотрудники школы обнаружили пропажу и обратились с заявлением в полицию.
В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который признался в совершении преступления. Полицейские изъяли похищенное имущество.
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