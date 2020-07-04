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Пермское предприятие оштрафовали за невыполнение предписания Роспотребнадзора
Сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка исполнения предписания, ранее выданного организации об обеспечении своевременного лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе на рабочих местах электрогазосварщика, станочника широкого профиля, оператора котельной. Установлено, что руководство компании проигнорировало исполнение требований санитарного законодательства.
По результатам проверки должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, документы переданы мировому судье. По итогам рассмотрения дела, суд поддержал позицию Управления и признал юридическое лицо виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
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