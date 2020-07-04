Определены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, Росстат выступил с инициативой перенести мероприятие на 2021 год.
Мероприятие пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также подать сведения можно будет на переписных участках, в том числе, помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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