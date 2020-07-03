«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.07.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.07.2020
Синоптики дали прогноз на выходные
Как в Перми организовали летний досуг детей
В Прикамье заработали молочные кухни, библиотеки и автошколы
В Прикамье стартует основной этап сдачи ЕГЭ
Пермь - город трудовой доблести
Современные курсы парикмахеров
Бригада «черных лесорубов» нанесла ущерб лесному фонду на 52 млн рублей
Президент поддержал идею присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Библиотекам, музеям и школам искусств нужны кадры
Детские музыкальные школы Перми получат новые инструменты и оборудование
Что включается в понятие хозтовары
Пожар в Краснокамске тушили 6 часов
Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля
Хроника плебисцита: как в Прикамье прошло самое необычное голосование
Предварительные итоги голосования: поправки в Конституцию поддержали более 70% избирателей
Избирательные комиссии Пермского края приступили к подсчету голосов
В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие Ирина Ивенских
Алексей Пушков: "Сегодня решается, по каким принципам и ориентирам мы будем жить"
Дмитрий Самойлов: "У пермяков есть ещё одна причина, чтобы прийти на избирательные участки"
Вся информация о ходе голосования стекается в Ситуационный центр
Продолжается голосование на дому
В Пермском крае проголосовали 762 тысячи избирателей
У пермского ТЮЗа может появиться малая сцена
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Пермь - город трудовой доблести
Детские музыкальные школы Перми получат новые инструменты и оборудование
Пожар в Краснокамске тушили 6 часов
Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля
Хроника плебисцита: как в Прикамье прошло самое необычное голосование
Предварительные итоги голосования: поправки в Конституцию поддержали более 70% избирателей
Избирательные комиссии Пермского края приступили к подсчету голосов
В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие Ирина Ивенских
Алексей Пушков: "Сегодня решается, по каким принципам и ориентирам мы будем жить"
Дмитрий Самойлов: "У пермяков есть ещё одна причина, чтобы прийти на избирательные участки"
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