Пермь - город трудовой доблести

Во время Великой Отечественной войны в Пермь, тогда город Молотов, было эвакуировано 64 оборонных завода, некоторые из них работают до сих пор. Каждый седьмой боевой самолет летал на пермском двигателе, из мотовилихинской пушки был произведен первый залп по фашистской Германии.Снимок военных лет, запечатлевший 12-летнего фрезеровщика Валю Кусакина, до сих пор не менее знаменит, чем фото солдата Сергея Платова, расписывающегося на одной из колонн Рейхстага. Герои обоих сюжетов — пермяки, ковавшие победу: один - на фронте, другой - в тылу. В архиве пермского телевидения сохранилось единственное интервью уже взрослого Валентина Александровича Кусакина, того самого Вали с моторостроительного.Валентин Кусакин, в годы Великой Отечественной войны фрезеровщик завода №19 (Пермский моторостроительный завод им. Я.М. Свердлова): "Поскольку мне было 12 лет, я работал 8 часов, а бывало так, что производственная необходимость - и тоже приходилось наравне со взрослыми работать".Кто-то из этих детей успевал поучиться в училище, а кто посмышленее — сразу к станку. Вспоминает Зоя Аликина, трудовой путь начавшая еще раньше Вали, в 10 лет.Зоя Аликина: "У меня из каждого пальчика кровь шла после смены. Это надо вот на станке все повернуть, а там мыло, да еще с содой".Эти детские истории произошли на заводе №19, построенном практически с ноля на окраине Перми для производства самолетных двигателей. За всю войну предприятие получало 19 раз переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны, а после победы оно осталось здесь на вечное хранение.Рашид Дзунза, председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов»: "Достаточно сказать, что каждый седьмой самолёт, военный самолёт, летал с двигателями нашего завода".64 предприятия в годы войны переехали в Пермь. Их приняли 47 местных заводов. Вместе они образовали крупные оборонно-промышленные узлы. В итоге, столица Прикамья наладила регулярные поставки на фронт пушек самых разных модификаций, комплектующих для знаменитых «Катюш» и боеприпасы для них, снаряды, гранаты, порох, мины. Официально задокументировано, что эта гаубица участвовала в первом залпе по территории Германии. Произведена в 1943 году на пермском (в годы войны молотовском) заводе имени Ленина. Она давно заняла почетное место на въезде в промышленную Мотовилиху и символически объединяет в себе подвиги фронта и тыла.Оружие для армии «Мотовилихинские заводы» Перми стали делать еще в 19 веке и делают до сих пор. А еще в Перми делали полевые телефоны. Здесь даже тренировали для фронта собак санитаров и собак саперов. Наконец, Пермь стоит на судоходной реке Кама и включена в Транссибирскую железнодорожную магистраль. А потому здесь строили и ремонтировали военные катера, а также бронепоезда, вагоны и паровозы.Вероника Козлова, главный научный сотрудник исторического парка «Россия - моя история»: "Практически основная часть жителей нашего города стояла у станков. Начиная от подростков 11 лет, и заканчивая, в общем, теми людьми, которые еще могли физически работать". По меньшей мере 28 госпиталей работало в Перми в годы Великой Отечественной. Процент выживаемости раненых — один из самых высоких. Пермские врачи и фармацевты нашли новые способы лечения столбняка и вакцину против тифа, а также замену дефицитным перевязочным материалам.Часть студентов местного сельхозинститута ушла на фронт, а другая - в колхозы. Ученые вуза нашли способ повысить в несколько раз урожайность не самой благодатной прикамской почвы. Пермь — один из трех городов Урала, рабочие которых на собственные средства создали настоящий танковый корпус. Своих же коллег отправили воевать в его составе. Народные пожертвования на нужды борьбы с фашизмом в Перми били все рекорды. Помимо танков, все те же моторостроители собрали почти два миллиона рублей на создание эскадрильи «Сталинец».