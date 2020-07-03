Пермь - город трудовой доблести
Снимок военных лет, запечатлевший 12-летнего фрезеровщика Валю Кусакина, до сих пор не менее знаменит, чем фото солдата Сергея Платова, расписывающегося на одной из колонн Рейхстага. Герои обоих сюжетов — пермяки, ковавшие победу: один - на фронте, другой - в тылу. В архиве пермского телевидения сохранилось единственное интервью уже взрослого Валентина Александровича Кусакина, того самого Вали с моторостроительного.
Валентин Кусакин, в годы Великой Отечественной войны фрезеровщик завода №19 (Пермский моторостроительный завод им. Я.М. Свердлова): "Поскольку мне было 12 лет, я работал 8 часов, а бывало так, что производственная необходимость - и тоже приходилось наравне со взрослыми работать".Кто-то из этих детей успевал поучиться в училище, а кто посмышленее — сразу к станку. Вспоминает Зоя Аликина, трудовой путь начавшая еще раньше Вали, в 10 лет.
Зоя Аликина: "У меня из каждого пальчика кровь шла после смены. Это надо вот на станке все повернуть, а там мыло, да еще с содой".
Эти детские истории произошли на заводе №19, построенном практически с ноля на окраине Перми для производства самолетных двигателей. За всю войну предприятие получало 19 раз переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны, а после победы оно осталось здесь на вечное хранение.
Рашид Дзунза, председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов»: "Достаточно сказать, что каждый седьмой самолёт, военный самолёт, летал с двигателями нашего завода".
64 предприятия в годы войны переехали в Пермь. Их приняли 47 местных заводов. Вместе они образовали крупные оборонно-промышленные узлы. В итоге, столица Прикамья наладила регулярные поставки на фронт пушек самых разных модификаций, комплектующих для знаменитых «Катюш» и боеприпасы для них, снаряды, гранаты, порох, мины. Официально задокументировано, что эта гаубица участвовала в первом залпе по территории Германии. Произведена в 1943 году на пермском (в годы войны молотовском) заводе имени Ленина. Она давно заняла почетное место на въезде в промышленную Мотовилиху и символически объединяет в себе подвиги фронта и тыла.
Оружие для армии «Мотовилихинские заводы» Перми стали делать еще в 19 веке и делают до сих пор. А еще в Перми делали полевые телефоны. Здесь даже тренировали для фронта собак санитаров и собак саперов. Наконец, Пермь стоит на судоходной реке Кама и включена в Транссибирскую железнодорожную магистраль. А потому здесь строили и ремонтировали военные катера, а также бронепоезда, вагоны и паровозы.
Вероника Козлова, главный научный сотрудник исторического парка «Россия - моя история»: "Практически основная часть жителей нашего города стояла у станков. Начиная от подростков 11 лет, и заканчивая, в общем, теми людьми, которые еще могли физически работать". По меньшей мере 28 госпиталей работало в Перми в годы Великой Отечественной. Процент выживаемости раненых — один из самых высоких. Пермские врачи и фармацевты нашли новые способы лечения столбняка и вакцину против тифа, а также замену дефицитным перевязочным материалам.
Часть студентов местного сельхозинститута ушла на фронт, а другая - в колхозы. Ученые вуза нашли способ повысить в несколько раз урожайность не самой благодатной прикамской почвы. Пермь — один из трех городов Урала, рабочие которых на собственные средства создали настоящий танковый корпус. Своих же коллег отправили воевать в его составе. Народные пожертвования на нужды борьбы с фашизмом в Перми били все рекорды. Помимо танков, все те же моторостроители собрали почти два миллиона рублей на создание эскадрильи «Сталинец».
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