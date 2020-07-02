Детские музыкальные школы Перми получат новые инструменты и оборудование
Новые инструменты и оборудование получат детская музыкальная школа №3 «Доминанта», детская музыкальная школа №6 «Классика», музыкальная школа им. композитора Евгения Крылова, детская музыкальная школа №10 «Динамика», - сообщили в администрации г. Перми.
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