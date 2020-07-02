Пожар в Краснокамске тушили 6 часов

Крупный пожар произошел в городе Краснокамске на улице Шоссейной. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании на заводе. Когда пожарные приехали на место, горел цех розлива жидкого парафина. Тушение осложнялось наличием внутри здания емкостей с маслом для охлаждения. Пламя удалось унять только через 6 часов.
К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. В ликвидации ЧП принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц техники. В настоящее время по факту пожара сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка. Причина и обстоятельства устанавливаются.
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