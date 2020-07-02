Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля

В этом году в Пермском крае организованы 78 пунктов сдачи государственных экзаменов, 71 пункт из них открыт на базе школ.По данным Министерства образования Пермского края, в 2020 году в ЕГЭ примут участие 11 660 чел., из них 10 220 – выпускники текущего учебного года, планирующие поступать в вузы. В ведомстве напомнили, что тем, кто решил обучиться профессии в колледже или техникуме (2080 ребят), аттестаты будут выданы без экзаменов, ЕГЭ они сдавать не будут.Вопрос выполнения необходимых санитарно-эпидемиологических требований при организации выпускных школьных экзаменов обсуждался на очередном заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что очень важно провести все экзамены по правилам, чтобы их результаты не были аннулированы.Как рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина, основные госэкзамены пройдут в течение месяца. 3 июля ребята будут сдавать тесты по географии, литературе и информатике. На начало августа запланированы дополнительные экзамены для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать их в назначенное время."Все пункты проведения ЕГЭ организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Школьники будут рассажены по аудиториям по 5-10 чел., каждому на входе проверят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики. Экзаменационные пункты оборудованы дозаторами с санитайзерами, предварительно во всех помещениях проведут санобработку, в том числе в автобусах, доставляющих детей к месту экзамена», – уточнила Раиса Кассина.Глава региона Дмитрий Махонин поручил главам муниципальных образований Пермского края лично проверить готовность пунктов сдачи госэкзаменов в своих территориях.Отдельно глава Прикамья остановился на мерах поддержки специалистов, которые будут принимать экзамены. В этом году, по сравнению с прошлым, компенсации для них увеличены в 1,5-2 раза. В целом, на поддержку организаторов и педагогов, участвующих в ЕГЭ, из бюджета Пермского края будет направлено более 20 млн руб.