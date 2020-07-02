Хроника плебисцита: как в Прикамье прошло самое необычное голосование

Впервые в истории голосование по поправкам в Конституцию проходило несколько дней - с 25 июня по сегодняшнее 1 июля. Все это время в условиях беспрецедентной санитарной безопасности сделать свой выбор можно было традиционно, на участке, в квартире или прямо во дворе. Выездные бригады объехали практически все, даже самые удаленные уголки Пермского края. В голосовании принял участие даже домашний сурикат Игорь, звезда интернета.Говорят, что животные хорошо чувствуют настроение своих хозяев. Вот и звезда Instagram сурикат Гоша слегка взволнован перед ответственным моментом – общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию."Впервые мы выходим вне помещения для голосования и видим такую прелесть", - признаются члены избирательной комиссии.Полина Урджумова воспользовалась правом сделать свой выбор, не отходя от подъезда. С 25 июня любой желающий мог пригласить участковую избирательную комиссию чуть ли не к себе домой.Полина Урджумова: "Мы считаем, что важен голос каждого, поэтому мы не смогли пройти мимо, и все вместе пришли".Подомовой обход – лишь одна из трёх предложенных форм проявления гражданской позиции. Вызвать бригаду можно было по звонку. Для маломобильных людей такой способ голосования был просто необходим.Вера Фёдорова: "В моём положении для меня это очень удобно и очень быстро".Самым востребованным среди пермяков стало волеизъявление на свежем воздухе. Поставить галочку прямо во дворе, возвращаясь с работы или из продуктового магазина, занимало не больше пяти минут.Традиционный вариант – это избирательные участки, которые работали семь дней подряд с 8.00 утра до 20.00 вечера без перерывов на обед по всему Пермскому краю. Главная особенность – строгое соблюдение санитарных правил: дезинфекция, социальная дистанция, средства индивидуальной защиты для всех участников процесса. Нет с собой перчаток, медицинской маски? Не проблема – выдадут, как и одноразовую миниатюрную ручку. Членов избирательной комиссии из-за экипировки в шутку называли космонавтами.Светлана Рожкова, член участковой избирательной комиссии: "Щиток нас спасает от инфекций, вообще он удобный, качественный и хорошо сидит на голове". Всё было сделано для того, чтобы проголосовать легко и безопасно. Растянутый выборный процесс позволил не создавать в помещениях большого скопления людей, а также дал возможность успеть высказаться каждому в удобное время и любым подходящим способом. Вот и на Перми-2 тоже ждали избирателей. Причём со всей страны.Участок под номером 2864 в здании вокзала, по сути, уникальный, потому что работает всего один день - 1 июля. Здесь всё то же самое, что и на обычном участке. Проголосовать могут те, кто приезжают в Пермь, и те, кто отправляются, – по открепительным.Помимо противоинфекционных нюансов важно было создать все условия, чтобы каждый мог принять участие в общероссийском голосовании.За прозрачностью и недопущением нарушений следили общественные наблюдатели, около 8 тысяч человек, а если возникали вопросы – их можно было решить на горячей линии ситуационного центра Общественной палаты Пермского края. Параллельно с этим велось видеонаблюдение. Запись с участков будет храниться на сервере и в случае необходимости предоставляться по запросу ЦИК.Виталий Иванов, инженер: "Каждый час объезжаем все точки, проверяем, чтобы камера писала и оборудование исправно, ведём мониторинг".Тоже из технической стороны – КОИБ или просто электронная урна. Всего по краю работало 219 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их установили на участках с самым большим количеством прикрепленных домов.Голосование о поправках в основной закон страны, без сомнений, стало самым необычным и непохожим ни на какое другое – во многом это продиктовано временем. Когда ещё увидишь избирательную комиссию в халатах, щитках и с сурикатом Гошей на руках.