← Избирательные комиссии Пермского края приступили к подсчету голосов
Хроника плебисцита: как в Прикамье прошло самое необычное голосование →
Предварительные итоги голосования: поправки в Конституцию поддержали более 70% избирателей
По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходило без серьезных нарушений.
На период проведения голосования в Пермском крае были открыты 1780 избирательных участков. Ежедневно на них дежурили более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Избирательные комиссии Пермского края приступили к подсчету голосов
В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие Ирина Ивенских
Алексей Пушков: "Сегодня решается, по каким принципам и ориентирам мы будем жить"
Дмитрий Самойлов: "У пермяков есть ещё одна причина, чтобы прийти на избирательные участки"
Вся информация о ходе голосования стекается в Ситуационный центр
Продолжается голосование на дому
В Пермском крае проголосовали 762 тысячи избирателей
У пермского ТЮЗа может появиться малая сцена
В Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19
В Перми стартовал набор в первые классы на свободные места
Добавить комментарий: