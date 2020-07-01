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Предварительные итоги голосования: поправки в Конституцию поддержали более 70% избирателей →
Избирательные комиссии Пермского края приступили к подсчету голосов
На 18.00 часов явка по краю составила 953 530 человек - Это 47,74%. Что касается подсчета подсчета голосов. В 20.00 часов участки закрылись по всему краю, начинается гашение неиспользованных бюллетеней. Это происходит с помощью ножниц, обрезаются уголки, после чего бюллетень использовать нельзя. Затем опустошаются урны и сейф-пакеты, куда опускали бюллетени те, кто голосовал во дворах, и переносные урны, с которыми приходили на дом к голосующим. Происходит подсчет общего количества бюллетеней.
Светлана Колобова, председатель участковой избирательной комиссии в школе № 7: "Результаты предварительного голосования были понятны на 30-е число вечером, потому что досрочное голосование было закончено. Сегодня нам нужно составить акты, и мы готовы все сдавать в территориальную комиссию. Пока мы только вскрыли все урны, сейчас будем делить. На досрочное отдельные акты, на помещения – отдельные. Сейчас будем делить голоса".
То же самое происходит на всех остальных участках для голосования. Голосование продолжалось не один день, в разных форматах. Первые приблизительные результаты можно будет узнать завтра утром, их озвучит краевая избирательная комиссия.
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