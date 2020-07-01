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Избирательные комиссии Пермского края приступили к подсчету голосов →
В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие Ирина Ивенских
Ирина Ивенских, сопредседатель регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в Пермском крае: "Одной из целей является наблюдение за тем, как происходит голосование. Все нормы исполняются, люди понимают, что они делают, как организовать процесс. Спокойная доброжелательная, обеспечивающая санитарные нормы обстановка».
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