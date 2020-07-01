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В голосовании по поправкам в Конституцию приняла участие Ирина Ивенских →
Алексей Пушков: "Сегодня решается, по каким принципам и ориентирам мы будем жить"
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике: "Сам факт участия в голосовании - это уже проявление гражданской активности, которая нам необходима. Нам не нужно пассивное общество. Сегодня решается, по каким принципам и ориентирам мы будем жить".
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Дмитрий Самойлов: "У пермяков есть ещё одна причина, чтобы прийти на избирательные участки"
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