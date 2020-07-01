У пермского ТЮЗа может появиться малая сцена

У пермского Театра юного зрителя может появиться новый малый зал на 200 мест. Вопрос обсудили во время визита главы Пермского края Дмитрия Махонина. Несмотря на режим самоизоляции, репетиции в театре продолжаются.На лице обязательна маска, на руках - перчатки. В такой экипировке актеры ТЮЗА репетируют уже месяц. Актеры признаются, что к средствам индивидуальной защиты на сцене до конца привыкнуть не получается, ведь одно из важных в работе актера - эмоции и взаимодействие.Евгения Шишенина, актриса Пермского ТЮЗа: "Чувствуешь некую скованность, что не можешь напрямую контактировать с партнером. Мы были рады репетициям, хоть понимали, что надо быть осторожными. Мыть руки, постоянно держать себя подальше».Человеческая история про то, как подростки вынужденно взрослеют из-за войны, а также о людской поддержке. Постановку по произведению грузинского автора Нодара Думбадзе « Я вижу солнце» зрители должны были увидеть в канун 75-летия Победы. Пандемия внесла свои коррективы, и премьера вынужденно перенеслась.Ксения Жаркова, актриса Пермского ТЮЗа: "Мы продолжили репетировать. Спектакль сложный, многонаселенный, много пластических номеров. А когда ты работал, и наступила пауза, ты растренировываешься. Когда разрешили репетировать, мы начали этот процесс".Как «живет» театр в этот период, посмотрел Дмитрий Махонин. Главе региона показали отрывок спектакля, провели экскурсию по обновленному после реконструкции театру и рассказали о проблемах. Одна из таких - отсутствие малого зала. Сейчас артисты репетируют в фойе, тут же проводят и детские спектакли.Решит проблемы строительство малого зала на 200 мест, который может разместиться в здании, фактически примыкающем к ТЮЗУ со стороны ул. Пермской.Михаил Скоморохов, художественный руководитель пермского ТЮЗа: "Насколько больше мы обслужим зрителей. У нас норма 280 спектаклей в год, мы играем 370. А с малой сценой мы будем играть 500 спектаклей».Дмитрий Махонин пообещал рассмотреть возможность появления малой сцены и отметил, что этот проект краю и городу нужен.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Будем думать и искать финансирование на этот проект. Считаю, что он нужен и краю и городу , поэтому впереди большие планы, и надеюсь, мы будем их реализовывать в намеченные сроки».Несмотря на пандемию, у ТЮЗА планы амбициозные: сделать как минимум 4 премьеры. Две уже готовят к открытию сезона, и еще две зритель увидит до нового года.Когда заработают театры, предположить пока сложно, но они очень истосковались по своему зрителю.