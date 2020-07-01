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В Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3743. Ежесуточный прирост больных составил 1.4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.
Из 51 нового инфицированного – 20 мужчин и 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациентки 78 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 76 летальных исходов от COVID-19. Еще 48 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
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