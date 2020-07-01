В Пермском крае проголосовали 762 тысячи избирателей
В числе первых сегодня проголосовал по месту жительства, в Мотовилихинском районе, председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин. Вся процедура голосования заняла ровно полторы минуты.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Несмотря на то что мы выдаём средства индивидуальной защиты на входе, обеспечиваются все условия санитарной безопасности, это нисколько не затрудняет процесс голосования. Всё прошло традиционно быстро и организованно. На сегодняшний момент проголосовало 762 тысячи избирателей, это 38% от общего числа избирателей, активность большая. Формы голосования были разнообразные. Подворовое голосование вызвало широкое обсуждение везде. Как ко всему новому, к этому можно относиться по-разному. И у нас тоже есть претензии к некоторым главам по обеспечению участковых избирательных комиссий. Хотел бы поблагодарить коллег, 15,5 тысяч человек, за то что вышли и позволили комфортно и безопасно проголосовать нашим избирателям".
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