В Перми стартовал набор в первые классы на свободные места

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Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации города Перми: "Тестирование учеников, отбор по итогам субботней или воскресной школы категорически запрещён. Это внесло некую гарантию честного набора, отсутствие поводов усомниться, почему именно этот ребёнок поступил. Дети на равных условиях».
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