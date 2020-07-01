Такой вот капремонт: подвыпившие рабочие разбили 22 окна

Полиция начала проверку по факту шокирующей истории, которая случилась на Комсомольском проспекте. Как говорят жители дома №58, ремонтирующие фасад рабочие устроили пьяный дебош и разбили 22 окна на втором этаже. Видео взбудоражило интернет. Центр города, многоквартирный жилой дом - и 22 разбитых окна на втором этаже, в шести квартирах. Доступ к окнам имеется со строительных лесов, потому что идёт ремонт фасада здания, и внезапно - такой поворот событий.Настоящий шок, говорит Елена Чулюкова, стекло разбили в двух комнатах, дома на тот момент никого не было. То же самое у Евгения Степановича, а он как раз оказался дома.Евгений Пятницын, пенсионер: "Слышу, дзинь! Что такое, выхожу, стекло полетело!"Жильцы дома рассказали, что началось всё с весёлой гулянки прямо у них во дворе, что тоже попало в поле зрения камеры. Здесь располагается бытовка рабочих, под вечер они устроили посиделки со спиртным, постепенно градус праздника набирал обороты.Глядя на пробоины, можно предположить, что разбивали каким-то инструментом или даже голыми руками. Есть даже следы крови. Можно только предполагать, что почувствовали жильцы, когда всё это началось, те, кто находился дома! Что стало причиной вандализма, пока можно только предполагать, сейчас проверку проводит полиция. В ведомстве сообщили, что личности нарушителей установлены. В подрядной организации «СтройМакс», которая ремонтирует фасад, встречаться отказались, но по телефону сообщили следующее по поводу крушителя окон.Андрей Нечаев, технический директор ООО «СтройМакс»: "Данный человек входил в состав бригады, которая работала на объекте".Также подрядчики обещали заменить все разбитые окна, а Ольга рассказала, что обратила внимание на то, что на следующий рабочий день после происшествия ни одного знакомого лица среди бригады она не увидела.Ольга Никифорова: "Больше никто тут у нас не кучкуется, не шумит, матом не ругается".В управляющей компании, которая заключала договор с подрядчиком, сообщили, что теперь будет только такой формат.Сергей Шалабот, директор УК «ЭксКом»: "В 8.00 утра они приходят, в 20.00 вечера закончили работы, сдают, всё закрывается, по домам!"Что касается возмещения ущерба, сейчас жильцы дома обсуждают, что это не просто побитые стёкла, это ещё и нервный стресс, у некоторых повреждения в комнатах от осколков. Так что вполне вероятно, история может получить продолжение уже в суде.