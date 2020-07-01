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Игорь Шубин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Игорь Шубин, депутат Государственной Думы РФ: "Всё организовано чётко, не хуже, чем в Государственной Думе. Потому что мы тоже проходим всю эту процедуру, когда туда приезжаем. Здесь всё чётко, достойно и самое главное - мало народу. То, что дали неделю на голосование, это очень правильное решение".
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