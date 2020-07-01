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В Пермском крае разрешили работу летних кафе, музеев и торговых центров

Несмотря на продление режима самоизоляции до 14 июля, 1 июля в Прикамье разрешается открыть летние кафе, торговые центры площадью до 800 квадратных метров, музеи, выставочные центры и ярмарки, продавать алкоголь с 8.00 до 23.00. Этого момента ждали со дня закрытия: Денис Пирожинский встретит первых гостей на летней веранде. Столы и стулья официанты должны будут обрабатывать каждые 2-4 часа, а расставлять их с учётом социальной дистанции.
Денис Пирожинский, бар-менеджер: "В итоге получается, что меры у нас более, чем соблюдены. Один столик там, второй здесь. Между ними несколько метров". К открытию готовятся и магазины — в этот раз площадью до 800 квадратных метров при соблюдении требований – не более одного человека на 4 квадратных метра, полутораметровая дистанция и, конечно, маски. Не менее важные, но самые сложные для выполнения условия — собственный вход и разделение потоков людей. С 1 июля готовятся увеличить время работы многофункциональные центры. Они возвращаются к полному списку услуг, которых около 900. Однако здесь подчёркивают — приём только по записи остаётся. На вопросы незаписанных посетителей терпеливо отвечает охрана. В начале режима самоизоляции работало 25% окон. Люди порой намеревались взять МФЦ штурмом. В мае — около половины, сейчас по краю открываются все 760. 1 июля — рабочий день, принимать в некоторых офисах будут и по воскресеньям. Точный список опубликуют на днях.
Леонид Громов, руководитель ГБУ «Пермский краевой МФЦ»: "У нас накопился большой отложенный спрос на государственные услуги. Поэтому мы решили увеличить время работы и начинаем работать по воскресеньям". А вот в больницах отложенный спрос может стать фатальным. Острую нехватку компонентов крови удалось ликвидировать, но запасы требуют постоянного пополнения. С 1 июля после трёхмесячного перерыва начнёт работу выездная бригада. Сначала передвижной донорский пункт побывает на предприятиях, затем отправится в разные территории края.
Наиля Истомина, руководитель выездной бригады Краевой станции переливания крови: "Приём доноров будет вестись строго по записи на сайте нашей станции с соблюдением всех правил безопасности". Также 1 июля откроют музеи — не только под открытым небом. Главное условие — экскурсии не более чем для пяти человек, которые будут в масках и перчатках. При этом режим самоизоляции сохраняется как минимум до 14 июля. Запрещены массовые мероприятия, соревнования, закрыты санатории и фитнес-клубы. Пожилым людям рекомендуется выходить на улицу только за продуктами. Об этом шла речь на заседании оперштаба, впрочем, больше говорили о послаблениях.
Мария Геворгян, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края: "Предлагается возобновить работу организаций по дополнительному образованию, при условии ограничения числа обучающихся до 5 человек в группе. Это в первую очередь автошколы и языковые курсы".
Ещё одна новость коснулась продажи алкоголя — торговые точки возвращаются к обычному графику — с 8.00 и до 23.00 часов.

Опубликовано: 01.07.2020 в 11:17 в рубрике - Вести Пермь

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← Конституционный плебисцит: главное – безопасность граждан

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