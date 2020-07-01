← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2020
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Конституционный плебисцит: главное – безопасность граждан
В первую очередь обрабатываются контактные поверхности, дверные ручки, стулья, урны для голосования. На пол — точная дозировка, с одной стороны, чтобы не оставить вирусу и шанса, с другой - чтобы люди не поскальзывались в лужах.
Наталья Кадычигова, инструктор-дезинфектор ГБУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии»: "Используются средства, рекомендованные к применению в помещениях, где находятся люди".Помещения для голосования специалисты дезинфицируют заранее, затем каждый час по 10 минут силами избирательной комиссии, за ними же проветривание, разметка социальной дистанции. В итоге — голосовать люди идут без лишних опасений.
Халаты на членах участковой комиссии и наблюдателях, маски и перчатки - на всех без исключения. И совершенно новый уровень — бесконтактный, для голосования на дому. Пакет с бюллетенем и средствами защиты человек просто находит у дверей дома. Надомное голосование - одно из трех видов, кроме участка, это еще и возможность проголосовать во дворе. На дом 1 июля представителя участковой комиссии можно вызвать до 17.00 часов по телефону. Участки откроются в 8.00 и проработают до 20.00 часов - с соблюдением всех мер безопасности.
Кроме повышенных мер санитарной безопасности, на избирательных участках не забывают о безопасности в целом.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2020
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