«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2020
Дмитрий Махонин обратился к жителям Прикамья по итогам заседания оперштаба
В Прикамье разрешили продажу алкоголя с 8 до 23 часов
При каких условиях "летникам" разрешили работать с 1 июля?
Суд поставит точку в деле лихача, сбившего на "зебре" женщину и скрывшегося с места ДТП
В Перми установят 25 комплексов фотовидеофиксации
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В центре Перми сгорел внедорожник
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Александр Башминов оценил соблюдение норм безопасности на избирательном участке
В Березниках вторые сутки ищут 11-летнюю девочку
В Перми продолжается голосование по поправкам в Конституцию
В Прикамье готовят к открытию пять детских оздоровительных лагерей
Такого дорожного ремонта в Краснокамске не было больше 20 лет
Игорь Сапко: "Считаю крайне важным прийти и проголосовать"
Глава Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Губахинский городской округ
Как голосуют в самых отдаленных уголках Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.06.2020
В Прикамье явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 25%
В Перми началась работа «Отрядов мэра»
Герой России Сергей Яшкин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
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Спасибо врачам!
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В Перми продолжается голосование по поправкам в Конституцию
В Прикамье готовят к открытию пять детских оздоровительных лагерей
Такого дорожного ремонта в Краснокамске не было больше 20 лет
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