Такого дорожного ремонта в Краснокамске не было больше 20 лет

В Краснокамском городском округе сданы сразу три трассы, отремонтированные по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". Первой, фактически еще в мае, закончили улицу Коммунистическую. Здесь заменили асфальт, обустроили тротуары, установили остановочные павильоны и нанесли разметку. Вторая - одна из центральных - улица Пушкина. Ремонт здесь также шел с опережением графика и схожим объемом работ. Новый асфальт с разметкой был уложен и на третьем объекте - улице Шоссейной. Она теперь полностью оправдывает свое название, а не напоминает разбитую грунтовку. Все дороги уже приняты комиссией, хотя срок окончания работ был запланирован только на 15 сентября. Сейчас привести в порядок в городе осталось только улицу Чапаева.Как подчеркивают в краевом Министерстве транспорта, таких дорожных ремонтов в Краснокамске не было больше 20 лет. Только в этом году на ремонт дорог в рамках национального проекта направлено 80 миллионов рублей. Все объекты находятся на личном контроле главы края Дмитрия Махонина и министра транспорта Николая Уханова.Марина Щеголева, куратор программы ремонта дорог в Краснокамске: "Также это были въездные вороты города, улица Шоссейная — со стороны Перми, со стороны улицы Пушкина мы въезжаем с объездной дороги. Эти дороги также имеют приоритетное значение, так как они соединяют такие населенные пункты как Шабуничи, Ивановку с городом Краснокамском".Всего в 2020 году в Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется сдать 35 объектов. Это 30 местных и 5 региональных трасс. Среди них — новая очередь Восточного обхода Перми, ремонт магистрали до Березников. Из федерального, краевого и местного бюджетов будет потрачено два с половиной миллиарда рублей. В итоге доля региональных дорог, соответствующих всем нормативным нормам, превысит половину от протяженности всех автотрасс, доля городских будет доведена до 70,5 процентов. А это, кроме качественного асфальтового покрытия на проезжей части, еще и тротуары.