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Такого дорожного ремонта в Краснокамске не было больше 20 лет
Как подчеркивают в краевом Министерстве транспорта, таких дорожных ремонтов в Краснокамске не было больше 20 лет. Только в этом году на ремонт дорог в рамках национального проекта направлено 80 миллионов рублей. Все объекты находятся на личном контроле главы края Дмитрия Махонина и министра транспорта Николая Уханова.Марина Щеголева, куратор программы ремонта дорог в Краснокамске: "Также это были въездные вороты города, улица Шоссейная — со стороны Перми, со стороны улицы Пушкина мы въезжаем с объездной дороги. Эти дороги также имеют приоритетное значение, так как они соединяют такие населенные пункты как Шабуничи, Ивановку с городом Краснокамском".
Всего в 2020 году в Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется сдать 35 объектов. Это 30 местных и 5 региональных трасс. Среди них — новая очередь Восточного обхода Перми, ремонт магистрали до Березников. Из федерального, краевого и местного бюджетов будет потрачено два с половиной миллиарда рублей. В итоге доля региональных дорог, соответствующих всем нормативным нормам, превысит половину от протяженности всех автотрасс, доля городских будет доведена до 70,5 процентов. А это, кроме качественного асфальтового покрытия на проезжей части, еще и тротуары.
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