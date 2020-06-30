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Такого дорожного ремонта в Краснокамске не было больше 20 лет →
Игорь Сапко: "Считаю крайне важным прийти и проголосовать"
Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: "Все мы являемся неотъемлемой частью государства. На каждом лежит доля ответственности за его дальнейшую судьбу. Будущее России - это будущее наших детей, внуков. И традиционно я посчитал крайне важным вместе с семьей прийти и проголосовать".
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Глава Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Губахинский городской округ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.06.2020
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