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В Прикамье готовят к открытию пять детских оздоровительных лагерей
Мерить температуру детям будут каждый день, с того момента, как они переступят порог КПП. В условиях пандемии — без сопровождения родителей.
Елена Машкова, начальник детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор»: "Родитель, который привезёт ребёнка, может лишь убедиться, что документы приведены в порядок, что ребёнок не обладает признаками ОРВИ и допущен к смене". Впрочем, повышенные меры предосторожности хорошему отдыху не повредят — уверена мама энергичных погодок Егора и Антона. Ольга и на себе почувствовала изменения — сертификаты на отдых в этом году получала онлайн.
Ольга Назарова: "Мы позвонили в лагерь — продиктовали номер сертификата, ФИО детей продиктовали, за нами зарегистрировали место в лагере, в смену, которую мы хотели".
В лагере, куда стремятся начинающие спортсмены, как раз появилось новое футбольное поле.
Первое время ребята будут контактировать только в своих отрядах, затем начнутся общелагерные события. А перед заездом каждый ребёнок должен будет пройти трёхдневную домашнюю обсервацию. Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "Мы подготовили памятку для родителей, именно с точки зрения, как записаться на приём к врачу, пройти медицинскую обсервацию, как получить справку. Так оптимизировано, что родителю не надо будет приходить в больницу, достаточно будет вызвать врача на дом — врач придёт и расскажет план действий".
Как подчеркнул врио губернатора Дмитрий Махонин, вопросы безопасности — ключевые. Поэтому пристальное внимание уделяется как здоровью детей, так и персонала.
Антонина Сорокина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Лагерь работает как закрытое учреждение в течение всей смены: как персонал там работает по вахтовому методу, так и родители не смогут в течение смены приехать в лагерь".
Из абсолютно новых мер — отсутствие родительских дней. Чтобы ребята не затосковали, каждый лагерь стремится ещё больше разнообразить программу.
4 июля планируют открыть пять лагерей - это «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». Затем каждые семь дней будут открываться и другие. Все 58 должны заработать к концу июля.
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