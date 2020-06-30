В Прикамье готовят к открытию пять детских оздоровительных лагерей

В Прикамье к долгожданному открытию начали готовить детские оздоровительные лагеря. Уже 4 июля они должны распахнуть свои двери. Пока их будет работать только пять. Но, как обещают, количество станет постепенно увеличиваться.Мерить температуру детям будут каждый день, с того момента, как они переступят порог КПП. В условиях пандемии — без сопровождения родителей.Елена Машкова, начальник детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор»: "Родитель, который привезёт ребёнка, может лишь убедиться, что документы приведены в порядок, что ребёнок не обладает признаками ОРВИ и допущен к смене". Впрочем, повышенные меры предосторожности хорошему отдыху не повредят — уверена мама энергичных погодок Егора и Антона. Ольга и на себе почувствовала изменения — сертификаты на отдых в этом году получала онлайн.Ольга Назарова: "Мы позвонили в лагерь — продиктовали номер сертификата, ФИО детей продиктовали, за нами зарегистрировали место в лагере, в смену, которую мы хотели".В лагере, куда стремятся начинающие спортсмены, как раз появилось новое футбольное поле.Первое время ребята будут контактировать только в своих отрядах, затем начнутся общелагерные события. А перед заездом каждый ребёнок должен будет пройти трёхдневную домашнюю обсервацию. Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "Мы подготовили памятку для родителей, именно с точки зрения, как записаться на приём к врачу, пройти медицинскую обсервацию, как получить справку. Так оптимизировано, что родителю не надо будет приходить в больницу, достаточно будет вызвать врача на дом — врач придёт и расскажет план действий".Как подчеркнул врио губернатора Дмитрий Махонин, вопросы безопасности — ключевые. Поэтому пристальное внимание уделяется как здоровью детей, так и персонала.Антонина Сорокина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Лагерь работает как закрытое учреждение в течение всей смены: как персонал там работает по вахтовому методу, так и родители не смогут в течение смены приехать в лагерь".Из абсолютно новых мер — отсутствие родительских дней. Чтобы ребята не затосковали, каждый лагерь стремится ещё больше разнообразить программу.4 июля планируют открыть пять лагерей - это «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». Затем каждые семь дней будут открываться и другие. Все 58 должны заработать к концу июля.