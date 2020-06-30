Глава Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Губахинский городской округ

Строительство нового водовода в Кизеле, расселение аварийного жилья и экономия на отоплении за счет современных технологий. Все это - темы рабочей поездки главы Пермского края Дмитрия Махонина в Губахинский городской округ.Раз в два часа Ольга совершает обход котельной, фиксируя данные о работе системы - это обязательная процедура. Кроме того, наблюдать за процессом можно в режиме онлайн, вся информация на компьютере.Ольга Яковенко, оператор газовых котельных: "Мы смотрим, какая у нас температура по котловому контуру, какая температура идёт в теплосеть, какая обратно, температура ГВС, также показана температура в котельном зале, температура наружного воздуха. И давление – сетевой воды, горячей воды".Десять блочно-модульных котельных появились в прошлом году в Губахе, заменив централизованную систему поставки тепла и горячей воды в городе. Насколько верным было принятое решение, глава региона Дмитрий Махонин обсудил с энергетиками, которые этот проект реализовали.Ранее основным источником тепла для Губахи служила Кизеловская ГРЭС. Из-за сильного износа сетей и большой потери ресурсов при генерации тепла работа станции была неэффективной. Сейчас каждая котельная обслуживает определённое количество домов. Самая большая, например, почти 80. Результат говорит сам за себя, рассказали Дмитрию Махонину специалисты: качество услуги достойное, плюс ощутимая финансовая экономия.Алексей Колесник, генеральный директор ООО «ГЭК»: "Если раньше тратилось порядка 270 миллионов на производство тепла, на сегодняшний день у нас тратится 140 миллионов на тот же самый обогрев.В посёлке Углеуральский Дмитрий Махонин встретился с местными жителями, которых волнует вопрос переезда из аварийного жилья. Расселение части домов проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Плюс в таких населённых пунктах речь идёт о так называемом «компактном проживании». Этой осенью краевые власти намерены выйти в краевой парламент с инициативой выделения дополнительных средств на эти цели.В Кизеле глава региона проверил, как идёт работа по улучшению местной системы водоснабжения. В этом году выделено более 20 миллионов рублей на замену аварийного стального водовода, кроме того, запланированы средства на проектирование новой системы.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы убеждены, что в этом году мы должны, по сути дела, часть магистрального водопровода переложить, и дальше по программе «Чистая вода» в течение двух лет решить полностью проблему с водоснабжением города Кизел".Итогом поездки стало поручение сосредоточиться на вопросе с аварийным жильём. Кроме того, глава региона отметил, что принято ещё одно важное решение - в Углеуральском будет построен амбулаторный пункт, чтобы местные жители получали помощь рядом с домом, без постоянных поездок в Губаху.