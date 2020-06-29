«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.06.2020
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29.06.2020 в 16:53
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22.06.2020 в 10:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.06.2020
В Прикамье явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 25%
В Перми началась работа «Отрядов мэра»
Герой России Сергей Яшкин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
В Прикамье закупят новое медоборудование для высокоточных исследований
«Рабочие устроили пьяный дебош»: в доме на Компросе разбили 22 окна
В Прикамье продолжается голосование по поправкам в Конституцию
Отделения МФЦ перешли на семидневный график работы
Постройка бани на своем участке
Пермский край по основным показателям вышел на следующий этап снятия ограничений
За выходные сотрудники ГИБДД выявили 129 пьяных водителей
Пермские полицейские вернулись из служебной командировки на Кавказе
В Перми завершается ремонт улицы Петропавловской
За 27 июня в Прикамье выявлено 52 случая коронавируса
В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса
В МФЦ Прикамья снова будет доступен полный перечень услуг
Проверка квартиры перед покупкой
В Пермском крае планируют создать ресурсный центр для поддержки волонтёров
В Перми затопило улицу Соликамскую
Дмитрий Махонин посетил экстрим-парк
В Пермском крае продолжается всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020
Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ
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За выходные сотрудники ГИБДД выявили 129 пьяных водителей
Пермские полицейские вернулись из служебной командировки на Кавказе
В Перми завершается ремонт улицы Петропавловской
За 27 июня в Прикамье выявлено 52 случая коронавируса
В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса
В МФЦ Прикамья снова будет доступен полный перечень услуг
В Пермском крае планируют создать ресурсный центр для поддержки волонтёров
В Перми затопило улицу Соликамскую
Дмитрий Махонин посетил экстрим-парк
В Пермском крае продолжается всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны
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