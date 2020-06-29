В Перми завершается ремонт улицы Петропавловской

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С 27 июня по 1 июля при благоприятных погодных условиях будет проведена укладка верхнего слоя асфальтобетона, после чего на участке от улицы Крисанова до улицы Попова установят пешеходные ограждения.
На финальном этапе работ подрядчику необходимо будет нанести дорожную разметку, установить урны, опоры внешнего освещения, а также выполнить благоустройство газонов вдоль улично-дорожной сети.
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