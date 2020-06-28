← В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса
За 27 июня в Прикамье выявлено 52 случая коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3581. Ежесуточный прирост больных составил 1.5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,79 (на 27 июня – 0,99). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
В больницах Прикамья проходят лечение 835 (прирост за минувшие сутки +36) пациентов с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 196 (+16) человек. Выздоровело 2430 (+38) человек. За весь период скончалось от коронавируса 74 (+0) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 46 человек (+0). На домашнем карантине находится 2 671 (-107) человек.В России за весь период выявлено 634 437 (прирост за сутки + 6 791) случаев коронавируса, зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.
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