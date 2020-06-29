Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми завершается ремонт улицы Петропавловской

За выходные сотрудники ГИБДД выявили 129 пьяных водителей →

Пермские полицейские вернулись из служебной командировки на Кавказе

Сегодня в Пермь прибыл сводный отряд прикамских полицейских. В течение шести месяцев они осуществляли охрану общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона. На малой родине стражей порядка встречал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов, руководство регионального МВД. Бойцов поздравили с возвращением домой в полном составе, целыми и невредимыми, а также поблагодарили за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Опубликовано: 29.06.2020 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми завершается ремонт улицы Петропавловской

За 27 июня в Прикамье выявлено 52 случая коронавируса

В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса

В МФЦ Прикамья снова будет доступен полный перечень услуг

В Пермском крае планируют создать ресурсный центр для поддержки волонтёров

В Перми затопило улицу Соликамскую

Дмитрий Махонин посетил экстрим-парк

В Пермском крае продолжается всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020

Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭ


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми завершается ремонт улицы Петропавловской

За выходные сотрудники ГИБДД выявили 129 пьяных водителей →

Обратите внимание

в Перми

Детская поликлиника в микрорайоне «Ива» откроется уже этой осенью
Помещение под поликлинику в микрорайоне «Ива» федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» передал Перми безвозмездно. Причем, девелопер выполнил свои обязательства досрочно — построил и ввел здание в эксплуатацию раньше на год. Здание в данный момент принято в эксплуатацию. Оснащением поликлиники и подбором специалистов займется краевой Минздрав. В помещении поликлиники, после приведения в нормативное состояние, будет установлен рентген-аппарат, начнут прием узкие специалисты (кардиолог, невролог, хирург, ортопед, отоларинголог и офтальмолог). Также здесь будут травмпункт и отделение скорой помощи.
26.06.2020 в 14:02

Метки: Здоровье, Общество, в Перми

В Перми изъяли крупную партию амфетамина
Сотрудники наркоконтроля задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Спецоперация прошла возле кафе в самом центре Перми. Как сообщили в полиции, дилер подъехал к заведению на личном автомобиле и ждал клиента, чтобы передать крупную партию запрещенных веществ. Однако сделка не состоялась. У задержанного оперативники обнаружили 4 килограмма амфетамина, 75 граммов кокаина и еще 20 граммов синтетического наркотика МDМА. В ходе проведенных обысков в машине и квартире подозреваемого было изъято 800 тысяч рублей. Как полагают сыщики, эти деньги были заработаны преступным путем. Ранее мужчина отбывал наказание за убийство, разбой, грабеж и мошенничество. Теперь ему грозит наказание за покушение на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.
25.06.2020 в 12:20

Метки: Преступления, в Перми

В Пермь возвращается популярная среди горожан ярмарка «Регионы России»
На этот раз выездная торговля проходит в отдельном крытом павильоне перед Пермской ярмаркой. К нам привезли самые разные товары со всей страны. Очень богато представлен продуктовый сектор — мясные деликатесы, рыба, восточные сладости, специи, чай и многое другое. Промышленные товары и текстиль — одежда, постельное белье, сумки и украшения. Будет отдельное место с новинками для сада и огорода, где участники проекта презентуют необходимые для работы инструменты, саженцы и семена. Регионы России будут проходить в Перми с 24 по 28 июня.
23.06.2020 в 23:21

Метки: Анонс, в Перми, Деньги

Дачные кооперативы проверяют на соблюдение правил пожарной безопасности
По инициативе департамента общественной безопасности администрации Перми проводится комплексная проверка готовности к пожароопасному периоду, инспектируют, в том числе состояние подъездных путей и наличие специальных водоёмов. Особое внимание уделяется содержанию противопожарных минерализованных полос.
23.06.2020 в 21:39

Метки: Горячая тема, в Перми, Власть

ГИБДД разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Кировском районе города Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. 22 июня в 08 часов 30 минут по ул. М. Рыбалко, со стороны ул. Ласьвинская в направлении ул. Оборонщиков, двигался неустановленный автомобиль. По предварительной информации водитель которого на перекрестке с ул. А. Нахимова выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 36-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил травмы. По факту оставления места ДТП проводится административное расследование. Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 89322030204 инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми или «102». Анонимность гарантируется.
23.06.2020 в 17:56

Метки: Преступления, Происшествия, в Перми

В России

В Прикамье выявлен еще 61 заболевший коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3416. Ежесуточный прирост больных составил 1.8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 24 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. В больницах Прикамья проходит лечение 851 (прирост за минувшие сутки +32) пациент с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 227 (+29)человек. Выздоровело 2222 (+74) человека. За весь период скончалось от коронавируса 73 (+0) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 43 человека (+0). На домашнем карантине находится 2 671 (-19) человек. В России за весь период выявлено 613 994 (прирост за сутки + 7 113) случая коронавируса, зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.
25.06.2020 в 12:34

Метки: Здоровье, в Пермском крае, В России

В Прикамье началось голосование по поправкам в Конституцию
Сегодня в Пермском крае открылись 1780 избирательных участков, на которых каждый день, до 1 июля включительно, можно проголосовать с 08:00 до 20:00. Также с сегодняшнего дня и до 30 июня можно будет проголосовать у себя во дворе по месту прописки или прикрепления к участку. Для этого, в один из этих дней с 17:30 до 22:00 будет организован выезд членов участковой комиссии в каждый из дворов многоквартирных домов Пермского края. Информация о дате работы выездной участковой комиссии размещена на специальных объявлениях в подъездах домов. Те, кто по уважительной причине не могут посетить участок для голосования, могут проголосовать
25.06.2020 в 11:05

Метки: Выборы, В России, в Пермском крае

Сегодня - День памяти и скорби
В России отмечается День памяти и скорби. Именно в этот день летом 1941 началась Великая Отечественная война. Сегодня в Прикамье, как и по всей стране, пройдут памятные мероприятия. Утром к мемориалу «Скорбящая» волонтеры Победы возложили венки и цветы. А у мемориала
22.06.2020 в 10:24

Метки: В России, Общество

В Петербурге создали самый большой 3Д-принтер
Фирма «ЦАРЬ 3D» из России создала самый крупный 3D-принтер для промышленных целей. Модель TS1212 дает возможность создавать с помощью печати крупногабаритные предметы.
16.06.2020 в 23:51

Метки: Наука и техника, В России

МФЦ продолжают прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту пребывания
Отделения «Мои Документы» продолжают принимать заявления от избирателей, которые в день голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации не смогут прийти на свой избирательный участок и хотят проголосовать по месту фактического пребывания, а не прописки. До 21 июня написать заявление «На прикрепление к избирательному участку» можно в офисах МФЦ. При себе достаточно иметь паспорт, средства индивидуальной защиты и ручку, чтобы подписать заявление. При желании, оформить документ можно и в территориальной избирательной комиссии, или вообще, не выходя из дома, через сайт «Госуслуги».
10.06.2020 в 12:21

Метки: Выборы, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

За выходные сотрудники ГИБДД выявили 129 пьяных водителейЗа выходные сотрудники ГИБДД выявили 129 пьяных водителей

Пермские полицейские вернулись из служебной командировки на КавказеПермские полицейские вернулись из служебной командировки на Кавказе

В Перми завершается ремонт улицы ПетропавловскойВ Перми завершается ремонт улицы Петропавловской

За 27 июня в Прикамье выявлено 52 случая коронавирусаЗа 27 июня в Прикамье выявлено 52 случая коронавируса

В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса

В МФЦ Прикамья снова будет доступен полный перечень услуг В МФЦ Прикамья снова будет доступен полный перечень услуг

Проверка квартиры перед покупкойПроверка квартиры перед покупкой

В Пермском крае планируют создать ресурсный центр для поддержки волонтёровВ Пермском крае планируют создать ресурсный центр для поддержки волонтёров

В Перми затопило улицу СоликамскуюВ Перми затопило улицу Соликамскую

Дмитрий Махонин посетил экстрим-паркДмитрий Махонин посетил экстрим-парк

В Пермском крае продолжается всенародное голосование по поправкам в Конституцию страныВ Пермском крае продолжается всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.06.2020

Пермские школы готовятся к проведению ЕГЭПермские школы готовятся к проведению ЕГЭ

В Прикамье разрешили работу музеев под открытым небомВ Прикамье разрешили работу музеев под открытым небом

В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году В Перми принимают первые дворы, отремонтированные в этом году

С 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерейС 4 июля в Пермском крае начнется поэтапное открытие детских лагерей

На перекрестке улиц Газета Звезда и Петропавловской ограничат движение транспортаНа перекрестке улиц Газета Звезда и Петропавловской ограничат движение транспорта

3,2% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу3,2% жителей Прикамья имеют иммунитет к коронавирусу

В Перми продолжается опрессовка теплосетейВ Перми продолжается опрессовка теплосетей

Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях? Голосование по поправкам в Конституцию: как организован процесс в медучреждениях?

В Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилейВ Кунгуре мужчина расстрелял из пневматического пистолета 28 автомобилей

Детская поликлиника в микрорайоне «Ива» откроется уже этой осеньюДетская поликлиника в микрорайоне «Ива» откроется уже этой осенью

В ПФР рассказали об июльских выплатах семьям с детьми В ПФР рассказали об июльских выплатах семьям с детьми

В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавирусаВ Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную