В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3529. Ежесуточный прирост больных составил 1.6%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 26 июня – 1,03). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
В больницах Прикамья проходят лечение 854 (прирост за минувшие сутки +16) пациента с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 163 (-64) человека. Выздоровело 2392 (+99) человека. За весь период скончалось от коронавируса 74 (+1) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 46 человек (+3). На домашнем карантине находится 2 778 (+107) человек.
В России за весь период выявлено 627 646 (прирост за сутки + 6 852) случаев коронавируса, зафиксировано 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.
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