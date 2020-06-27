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В Прикамье снова снизился коэффициент распространения коронавируса →
В МФЦ Прикамья снова будет доступен полный перечень услуг
В то же время большинство отделений МФЦ, в том числе расположенные на территории Перми, по-прежнему будут предоставлять госуслуги исключительно по предварительной записи. В ряде краевых филиалов, имеющих небольшое количество «окон» и ежедневный поток заявителей, принимать посетителей будут при их непосредственном обращении.
«Мы понимаем, что за время действия ограничительных мер в Прикамье сложился отложенный спрос на услуги МФЦ. Если до коронавируса МФЦ принимали около 14,5 тыс. обращений ежедневно, то сейчас – около 4 тыс. Накопленный объем обращений – примерно 420 тыс. Поэтому принято решение о том, что временно ряд филиалов будут работать по воскресеньям, а также увеличат часы работы. Это позволит устранить образовавшуюся очередь за два месяца», – доложил на оперштабе министр информационного развития и связи Игорь Никитин.
При этом в учреждении напоминают, что во всех помещениях МФЦ сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность. Посетители обязаны не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить маски, перчатки и иметь при себе собственную ручку для заполнения заявлений.Получить более подробную информацию о графике работы МФЦ и предварительной записи можно, обратившись в контактный центр по единому номеру телефона: (342) 270-11-20.
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