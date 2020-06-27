В Пермском крае планируют создать ресурсный центр для поддержки волонтёров
Потребность в новых добровольцах есть всегда, в этом может помочь, уверены волонтёры, ресурсный центр.
Яна Щелконогова, волонтёр: «Ресурсный центр нам необходим, чтобы там встречались волонтёры поисковых отрядов, чтобы мы обменивались каким-то опытом».
И такой центр планируется создать на базе Пермской краевой службы спасения. Здесь есть всё необходимое для обучения. Добровольцев-кинологов уже начали тренировать.
Вадим Можаев, заместитель директора Пермской краевой службы спасения: «Мы на своей базе организуем обучение, занятия, зачёты. Они тренируются и помогают нам, когда проходят поисковые мероприятия».
С начала года, совместно с МВД, волонтёры участвовали в поисках 38 раз, из них 5 случаев — это потерявшиеся дети. Ранее, на встрече с поисковыми отрядами, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил волонтёров и отметил вклад в общее дело.
Димитрий Махонин: «Мы, как регион, очень заинтересованы в развитии волонтёрских движений. В развитии поисковых отрядов, поскольку, понимаем, что зачастую именно работа поисковиков приносит результат».
В регионе существует пять волонтёрских организаций, которые принимают участие в поисково-спасательных работах.
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