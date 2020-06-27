В Перми затопило улицу Соликамскую

Потоп на улице Соликамской в Перми, что не может прекратиться с весны, подпитывает ливневая канализация, которой перекрыли ход в сети «Новогора», - сообщили вчера в администрации Орджоникидзевского района. Ливневка принадлежит железнодорожникам. И они отчего-то не спешат исправить ситуацию.В администрации Орджоникидзевского района пояснили, что в этом месте была обнаружена незаконная врезка в коммуникации «Новогора», которую ликвидировали, в итоге, вода пошла наверх.Татьяна Матрёхина, начальник юридического отдела администрации Орджоникидзевского района г. Перми: «Как оказалось, в канализационные сети «Новогор-Прикамье» была врезана ливневая канализация ОАО РЖД. После этого через несколько дней началось затопление автомобильной дороги».На районной комиссии по чрезвычайным ситуациям от железнодорожников потребовали принять меры по отводу скопления воды, но, по словам чиновников, реакции на это не последовало.Когда закрывается переезд, ситуация для автомобилистов и пассажиров складывается вообще плачевная. Если возникнет необходимость покинуть машину, без проблем это сделать не получится - ноги придётся промочить, ведь далеко не каждый возит с собой резиновые сапоги.Кроме того, по факту незаконной врезки было возбуждено административное производство в отношении железных дорог. Вчера на заседании комиссии слушали доводы сторон, и представитель РЖД заявила, что претензии не принимаются.Схему, однако, ответчик не представил, а итогом административной комиссии стало предписание в адрес «Новогора»: более тщательно контролировать свои сети, а РЖД выписали штраф в 30 тысяч рублей, который сторона намерена обжаловать. Кто же в итоге ликвидирует долгоиграющий потоп на проезжей части и окрестной территории - этот вопрос пока что так и остался без ответа.